Harry e Meghan fuori dalla famiglia reale, la Regina toglie loro tutti i titoli

Harry e Meghan confermano la loro decisione di non far ritorno a Londra. La Regina si vendica, cacciandoli dalla famiglia reale

E’ ufficiale: Harry e Meghan sono definitivamente fuori dalla famiglia reale. Il Duca e la Duchessa di Sussex, che hanno deciso di abbandonare Londra per vivere in California, lontani dai riflettori, hanno confermato la decisione di non tornare a Buckingham Palace. Il più piccolo dei figli di Lady Diana, contattando virtualmente la nonna, le avrebbe tuttavia manifestando la propria volontà di preservare gli incarichi ufficiali, e di essere coinvolto nelle iniziative della Corona inglese.

Elisabetta, per contro, ha invece negato al nipote questa possibilità. “La Regina ha confermato che la rinuncia al lavoro nella Royal Family non consente loro di continuare ad avere responsabilità e incarichi che ne conseguono“: questo è quanto riporta un comunicato di Buckingham Palace.

LEGGI ANCHE —> Harry e Meghan annunciano il secondo figlio: l’omaggio a Lady Diana

Harry e Meghan cacciati dalla royal family: l’annuncio della Regina

LEGGI ANCHE —> Meghan Markle è incinta: il principe Harry di nuovo papà

Una vera batosta per Harry e Meghan, che non sono riusciti ad ottenere dalla sovrana quello che realmente desideravano. I due, dopo aver scelto di vivere in California, hanno ribadito di voler abbandonare per sempre la famiglia reale, pur mantenendo gli incarichi ufficiali. Una possibilità che Elisabetta, probabilmente animata da una volontà di vendetta, non ha affatto concesso.

“Gli incarichi militari onorari e i patrocini reali tenuti dal Duca e dalla Duchessa torneranno a Sua Maestà e saranno redistribuiti“, si legge nel comunicato di Buckingham Palace, che non lascia spazio a dubbi. Tuttavia, la dura sentenza della Regina inglese non sembra fermare la giovane coppia, che ha tutta l’intenzione di portare avanti le cause fino ad ora sposate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un portavoce di Harry e Meghan ha infatti ribadito la volontà dei coniugi di sostenere iniziative e organizzazioni a scopo benefico. Nonostante ormai non facciano più parte della royal family, il Duca e la Duchessa proseguiranno sulla linea tenuta fino a questo momento.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 18 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE