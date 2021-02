Katia Follesa, new look e smalto semipermanente: sfumature di bellezza – FOTO

Katia Follesa completa il look con smalto semipermanente e un hair style ad onde bionde: bellezza calibrata

Continua nel segno di un’enorme sensualità e ritrovamento del benessere, la crescita in termini di bellezza della comica e divertente, Katia Follesa. L’attrice di Giussano ha intavolato una nuova “trattativa” con i follower, al cospetto di rinnovarsi esteticamente e spiccare con quell’innegabile sorriso.

L’ex protagonista di Made in Sud è molto attiva sui social network, soprattutto dopo lla campagna di benessere, volta al dimagrimento. Infatti, la sentimentale Follesa, per gli amici, Katiuscia ha dovuto fare i conti con il body shaming e le critiche degli haters.

ha iniziato a mettersi in riga e scendere di peso, ottenendo degli ottimi risultati, ma non è riuscita a convincere tutti. Ora ci riprova nuovamente con un nuovo look che ha pubblicato di recente su Instagram e ha fatto appassionare molti “detrattori”, tornati suoi loro passi

Katia Follesa si aggrappa al nuovo look per ridare speranza

Conosciuta ai più come uno dei personaggi più comici e simpatici del mondo dello spettacolo, Katia Follesa è impegnata fino allo stremo nella campagna di restituzione di fiducia ai propri fan. Presa più volte d’assalto da parole poco confortanti, ora è in piena corsìa per ridare speranza al mondo intero, di accettarla una volta per tutte.

Dopo la “missione” della perdita di peso, la Katiuscia di Instagram è riuscita ad incrementare il suo “bottino” di visibilità, anche se qualcuno storce ancora il naso. Se a qualcuno non dovesse bastare, pazienza, se ne faranno una ragione!

Questo è il messaggio che nelle ultime ore ha fatto intendere Katia, in una lunga didascalia con l’ennesimo stravolgimento del proprio look. Per l’occasione ufficiale del “riscatto”, la diva della comicità è apparsa con indosso uno smalto semipermanente, color rosso e un hair style a tinte bionde ondulate.

Per completare la sua “opera d’arte” ecco a voi uno sguardo ultra profondo che colpisce anche il cuore di coloro che si son davvero ricreduti sul suo “conto”

