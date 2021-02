Laura D’Amore, il selfie hot: gambe e décolleté da paura – FOTO

Laura D’Amore sconvolge i fan con uno scatto in cui protagonisti assoluti sono le sue meravigliose gambe lunghe e il décolleté da infarto

Laura D’Amore sempre più regina dei social grazie all’ultima foto pubblicata su Instagram in cui incanta per bellezza ed eleganza. Per questo scatto l’affascinante influencer sceglie di indossare un look total white con un morbido e caldo giacchino che copre il top abbinato. Il generoso décolleté non riesce però ad essere contenuto e fa capolino dalla provocante scollatura. Un ciondolo poi cade maliziosamente proprio in mezzo al suo lato A accendendo fantasie destinate a restare purtroppo tali. Merito della posa scelta per il selfie le gambe si trovano in evidenza e il pubblico sognante dei follower non può certamente non notarne tutta la sensualità. Trucco leggero, sorriso smagliante e gli incantevoli occhi chiari fissi verso l’obiettivo completano un’immagine destinata a turbare i sogni dei fan per molto tempo.

Laura D’Amore, la sexy hostess più amata dagli italiani

Laura D’Amore non è soltanto una delle influencer e delle modelle più ricercate d’Italia ma anche un’hostess molto apprezzata. La sua passione per i viaggi e la curiosità verso il mondo l’ha infatti portata ad intraprendere da giovanissima la carriera d’assistente di volo di una nota compagnia aerea. Una professione che quasi per gioco è stata il trampolino di lancio per la sua avventura nel mondo dei social come influencer. Laura infatti ha iniziato a farsi conoscere su Instagram grazie proprio alle foto pubblicate mentre si trovava a lavoro oppure durante i numerosi scali in giro per il mondo.

La sua bellezza poi e la sua simpatia hanno poi fatto il resto. In breve tempo infatti Laura è riuscita a diventare uno dei volti dei social più seguiti e ricercati dai marchi di moda che affidano a lei le proprie campagne pubblicitarie.