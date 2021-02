Laura Pausini, outfit aggressive e sguardo accattivante: pazzesca – FOTO

Laura Pausini, la cantante propone un outfit aggressive che convince il web. I fans infatti la inondano di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Outfit squisitamente invernale per Laura Pausini. La cantante italiana più amata in Spagna e America Latina, propone sul web una mise molto interessante che riprende i colori della tipica stagione. I pantaloni in pelle sono super aderenti e si può ammirare la silhouette della cantante, a cui ha abbinato una camicia con stelline dorate che fuoriesce dal maxi pull nero con mega riga centrale sulle tonalità del mattone. Ma a rendere glamour ancora di più il look, è certamente il cappello nero a cui la Pausini ha abbinato una coda bassa. Corredata da dedica d’amore, “Perché con te ho imparato che felici lo si è senza un miracolo, con te guardare dalla stessa parte era già quello uno spettacolo” estrapolata da Mi tengo, brano del 2011. I fans hanno risposto subito allo stimolo della big della musica italiana e internazionale, apprezzando questa citazione.

Laura Pausini, la (particolare) dedica d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini per San Valentino si è lasciata andare ad una dedica d’amore particolare verso il partner di sempre, Paolo Carta con il quale la cantante è legata sentimentalmente da 16 anni. Innamorati come il primo giorno, la foto della coppia con tanto di outfit abbinato ha fatto subito il giro del web. Felpe blu per entrambi, Volevo dirti che ti amo (per Paolo) e Quiero decirte que te amo (per Laura), il loro sguardo vale più di mille parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi…vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno.

