Maddalena Corvaglia pubblica uno scatto dove si mostra in formissima. La bionda ex velina, come sempre sorridente, non rinuncia a pubblicare foto sui social per condividere momento della sua vita quotidiana. Date un’occhiata al nuovo post!

Maddalena Corvaglia non perde mai occasione per mettere in mostra il suo fisico super allenato. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in top e leggins super attillati. Un fisico tonico da fare invia a chiunque.

Sorriso smagliante e occhi ammalianti, irresistibili. Una delle bionde più amate dagli italiani, nota per essere stata velina di Striscia la notizia, insieme ad Elisabetta Canalis.

L’ex Velina di Striscia e la tormentata storia d’amore con il marito chitarrista Stef Burns

La Corvaglia non ha attraversato un bel periodo dopo la rottura con il marito Stef Burns. Una fine molto burrascosa che le ha lasciato il segno ancora oggi. Un matrimonio naufragato, a detta della velina, perché suo marito, 59 anni, si è rivelato una persona diversa da quella che aveva conosciuto prima di andare a Los Angeles.

L’ex velina ha provato in tutti i modi a salvare il suo matrimonio, ma senza risultati.

Fino a poco tempo fa, la Corvaglia sembrava aver trovato la sua serenità insieme all’immobiliarista Alessandro Viani. Qualche tempo fa, lo descriveva come un uomo su cui poter contare, affidabile e generoso. L’ex velina aveva raccontato che anche Jamie, la figlia nata dalla relazione con Stef Burns, aveva un ottimo feeling con lui.

Nei mesi scorsi, però, era stata diffusa la notizia di una presunta rottura tra i due, mai confermata ufficialmente. Non si sa, dunque, se la bella Maddalena sia single oppure ancora impegnata con il noto immobiliarista di Milano.

Nel frattempo, però, non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti, molto appezzati dai fan: “Bellissima ❤️❤️❤️, Splendida, Stupenda 🔥🔥🔥🔥❤️, Strepitosa 💋🖤💋🖤💋🖤, Stupenda 💜🌹💜, Bedda assai❤️, Sempre in ottima forma 💪🏻💪🏻🔥🔝, Sei in formissima 🥰, ❤️🙌🔥👏😍😮❤️😍 bel fisico, Mi fai impazzire Maddy❤️❤️❤️❤️😍😍”.