Martina Stella non smette di far sognare i suoi followers su Instagram: l’attrice ha condiviso una serie di scatti strepitosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella continua a non avere freni su Instagram e condivide contenuti sempre più esplosivi e bollenti. La stupenda attrice ha appena aggiunto sul suo profilo una serie di scatti estremi in cui mette in mostra il suo fisico da capogiro. La classe 1984 è dotata di una sensualità fuori dal comune e di una bellezza senza limiti.

Martina, come anticipato pocanzi, ha condiviso un post sui social decisamente esagerato: l’outfit scelto per l’occasione lascia tutti di stucco, e le sue forme in vista sono un colpo al cuore per i quasi 500mila followers.

Martina Stella, serie di scatti estremi: che fisico e che curve

Martina, poco fa, ha mandato in visibilio i followers condividendo un post che contiene ben 4 fotografie. L’attrice copre ben poco il suo corpo e, anzi, piazza le sue gambe totalmente scoperte in primissimo piano. In una delle foto, tramite lo specchio è ben visibile il suo décolleté mozzafiato. La bellezza del suo viso illumina il mondo dei social network.

“Dimostra sempre chi sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti”, questo il pensiero profondo che ha scritto nella didascalia. Numeri incredibili per il post: 7mila cuoricini e più di 400 commenti in meno di un’ora.

I fan attendono ogni giorno con trepidazione i nuovi scatti della nativa di Impruneta. Il fisico della 36enne continua a mandare in estasi gli innumerevoli ammiratori e i tantissimi seguaci.