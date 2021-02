Maschera labbra fai da te: rendile più attraenti con questi ingredienti miracolosi!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una maschera labbra fai da te davvero efficace. Tutti i dettagli e gli ingredienti da usare per avere un effetto WOW!

Molto spesso, quando parliamo di routine di bellezza, ci concentriamo principalmente sui capelli oppure sul viso. In questo modo, tralasciamo un’altra parte importante del nostro corpo che sono sicuramente le labbra. Soprattutto con il freddo, e con un’alta percentuale di umidità, le labbra sono sottoposte a molti stress, con la conseguente comparsa di screpolate che possono anche procurare dolore.

Tuttavia, con alcuni semplici trucchi e con pochi ingredienti, possiamo creare delle utilissimi maschere per labbra. Farlo è molto semplice. Vi basterà procurarvi del miele, una pellicola trasparente e un piccolo cucchiaio. Dopo avervi parlato di come avere labbra più carnose, ecco come creare una maschera efficace per le labbra.

Realizzare maschera labbra efficace: da dove cominciare?

Per prima cosa dovrete pulire le labbra con acqua tiepida e tagliare un piccolo rettangolo di pellicola trasparente in modo che possa ricoprire tutta la superficie delle tue labbra.

Dopodiché, aiutandovi con un cucchiaio, potete spalmare il miele sulle labbra. In questo caso, spalmate uno spessore consistente di miele facendo attenzione che questo non goccioli sporcando il mento. A questo punto, non dovrete fare altro che applicare la pellicola trasparente facendo pressione sulle labbra.

Questo passaggio è molto importante perché vi consentirà di intrappolare l’umidità e far sì che il miele agisca sulle labbra. Una volta che avete applicato la pellicola trasparente, non dovrete fare altro che lasciare il tutto in posa per almeno 20 minuti. Dopodiché rimuovete la pellicola trasparente e risciacquate le labbra con acqua tiepida in modo da eliminare i residui di maschera. Potete aiutarvi anche con un panno morbido inumidito.

Il modo altrettanto semplice, potete creare anche una maschera esfoliante per le labbra. In questo caso, non dovrete fare altro che procurarvi 1 cucchiaio di olio, 1 cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di miele.

Una volta raggruppati tutti gli ingredienti in un piccolo recipiente, non dovrete fare altro che mescolarli in modo da ottenere un composto omogeneo e che non presenti grumi.

A questo punto, aiutandoti con le dita, potete applicare con dei massaggi circolari questo composto sulle labbra, lasciandolo in posa per almeno 10 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, procedete a risciacquare con acqua tiepida ale labbra. I risultati saranno subito visibili e avrete delle labbra totalmente rigenerate.