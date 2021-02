Ecco tutti gli ingredienti necessari per creare un’efficace maschera viso lenitiva fai da te. Cosa usare per far venir fuori una maschera dagli effetti miracolosi!

Il segreto della giovinezza è sicuramente cercare di mantenere una pelle sana e luminosa. Proprio per

questo motivo è importante utilizzare una buona maschera per il viso. In commercio esistono moltissime

creme per il viso. Tuttavia la maggior parte di queste creme contengono prodotti chimici che possono a

lungo andare causare dei danni alla vostra cute.

Per fortuna con pochi ingredienti è possibile fare delle ottime maschere che sono in grado di andare a

lenire la cute rendendola più morbida, luminosa e idratata. Dopo avervi descritto i passaggi per creare una maschera viso con farina di riso, ecco come realizzare una maschera lenitiva per pelli secche.

Realizzare una maschera fai da te molto efficace con effetto lenitivo

Uno degli ingredienti migliori per creare un’ottima crema per il viso è sicuramente l’argilla. Questo

ingrediente riesce a pulire e purificare la vostra cute e, grazie al suo alto potere assorbente, riesce anche ad eliminare quelle che sono le impurità, oltre ad andare a nutrire la vostra cute con i sali minerali presenti

nella sostanza terrosa.

Creare questa maschera è molto semplice, non dovete fare altro che prendere una ciotola e mescolare 1

cucchiaio di argilla e aggiungere, un po’ alla volta, dell’acqua tiepida fin quando non avrete ottenuto un

composto cremoso senza grumi.

A questo punto, potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale a scelta in modo da dare anche un buon profumo alla vostra maschera. Una volta finito il procedimento, non dovrete fare altro che applicarla sul viso ad esclusione del contorno occhi e lasciarlo in posa per almeno 10 minuti. Non dovrete tenerla di più perché l’argilla potrebbe andare a seccare la pelle. Alla fine, dovete risciacquare con acqua tiepida.

Un altro ingrediente ottimo per fare una buona maschera per il viso è sicuramente lo yogurt. Ha una

grande azione antibatterica e nutriente. Se riuscite ad usare le scaglie di cocco potete sfruttare anche

l’effetto esfoliante della maschera. In una ciotola dovrete mettere prima lo yogurt e mescolare con le

scaglie di cocco.

Se volete, potete aggiungere anche 4-5 gocce di olio essenziale. Una volta ottenuto un

composto cremoso ed omogeneo, potete applicarlo sul vostro viso e lasciarlo in posa almeno 15 minuti. Al

termine andrete a risciacquare con abbondante acqua fredda in modo da andare a richiudere i pori. Potete

ripetere questo procedimento anche 2-3 volte la settimana.