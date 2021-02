Meteo, le previsioni di oggi venerdì 19 febbraio, il VIDEO

Meteo: ancora Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Nuvole e qualche pioggia al nord, bel tempo invece al sud

Ancora una giornata, quella di oggi venerdì 19 febbraio, nella quale l’Italia sarà divisa in due. Due situazioni completamente diverse si verificheranno sullo Stivale che vedrà due tipologie di clima.

Tempo bello e soleggiato al Sud con temperature sempre più in rialzo che nel corso del week end si faranno sempre più di stampo primaverile. Tutt’altra cosa, invece, al Nord che di questo bel tempo non ne vedrà, per il momento, nemmeno l’ombra.

Il cielo sarà coperto, con molte nuvole che porteranno anche delle piogge su tutta la zona settentrionale. Gli addensamenti si verificheranno soprattutto nella zona costiera con piogge che potrebbero cadere sulla Liguria e il basso Piemonte.

In serata si torneranno a vedere i banchi di nebbia sulla pianura Padano-Veneta e qualche nuvolosità anche sulle regioni ioniche.

Meteo, le previsioni per il week end

Ci aspetta un week end all’insegna della primavera. È stato annunciato da diversi giorni e a quanto pare da domani le temperature in tutto il Paese dovrebbero alzarsi e diventare molto miti. Ci vorrà domenica per vedere però tutto questo con lo Stivale più o meno uniformato dal punto di vista del meteo.

Per la giornata di domani, sabato 20 febbraio, rimarranno ancora le nuvole al Nord, con nebbia e foschia nella mattinata soprattutto in pianura.

Gli annuvolamenti saranno presenti anche su Toscana e Sardegna e con possibili piovaschi ancora, some oggi, su Liguria e Piemonte meridionale. Sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Per le conferme sull’arrivo di un anticipo di primavera nella giornata di domenica attendiamo ulteriori aggiornamenti.