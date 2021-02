La conduttrice Nunzia De Girolamo si è immortalata su instagram con le mani fra i capelli, sembra disperata cosa sarà successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo con le mani fra i capelli in una foto su Instagram. Nella didascalia spiega il perché:”Quando mancano solo due giorni ad una nuova puntata di ‘Ciao Maschio’ e la testa va in fumo. Comunque ho scoperto di avere dei capelli ribelli..che dite mi rispecchiano?”. Era quindi estasiata per la nuova puntata del programma che conduce, Ciao Maschio. Nelle stories ha rivelato due degli ospiti della puntata di Sabato, Luca Barbareschi e Francesco Sarcina.

LEGGI ANCHE>>>Wanda Nara senza veli a letto con Mauro: un particolare non sfugge..- Foto

Nunzia De Girolamo sta riscuotendo successo con Ciao Maschio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ferragni e Fedez: il figlio pronuncia il suo nome e la mamma scoppia in una risata-VIDEO

La De Girolamo alla conduzione di Ciao Maschio quest’anno, sta riscuotendo grande successo. Ha segnato infatti l’8.6% di share con 745.000 spettatori in seconda serata ogni sabato sera su Rai 1. Un risultato non affatto male per la De Girolamo. Lei ci tiene molto al programma lo dimostra ogni giorno. Si dedica completamente all’ideazione delle nuove puntate con i nuovi ospiti e grandi sorprese. Nelle stories instagram fa vedere quanto lavora duramente tutti i giorni. Arrivano però alcuni critiche in merito alla conduzione e ai contenuti del programma ritenuti pieni di stereotipi e ritenuti di basso livello.

Le domande affrontate nel programma vengono ritenute dei luoghi comuni non necessari. Viene chiesto agli uomini quali sono le cose che si dicono negli spogliatoi. Oppure che genere di donna preferiscono e come sono loro in un rapporto. Viene anche criticata la performance della De Girolamo come conduttrice. A dire di alcuni incapace di reggere banco nelle argomentazioni.

Si dice anche che ci sia una superficialità importante nel pensiero in generale del programma. Di come è costruito e di come viene affrontato. Appare anche sessista a dire di alcuni. E con un linguaggio forse troppo semplice per essere in televisione su Rai 1. E considerando che la De Girolamo è un ex politica. Al momento le prime impressioni sono anche queste.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

I politici ed ex colleghi non si sono espressi sul nuovo lavoro della De Girolamo, come se non facesse notizia un’ex politica che conduce un programma come Ciao Maschio. Forse sarebbe stato più appropriato e sensato condurre un programma che trattasse di attualità o politica, vista l’esperienza della De Girolamo. Staremo a vedere come procederà l’andamento del programma.