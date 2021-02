Quanto guadagnano colf e badanti? Un lavoro faticoso ma poco pagato, gli stipendi sono molto bassi, ecco la verità

Colf e badanti sono quei mestieri che oggi sono molti ricercati, che non tutti vogliono fare perché non troppo pagati. Sono dei mestieri che maggiormente ricoprono le donne, anche se gli uomini si stanno facendo spazio anche in questo settore.

Entrambe le figure che danno un’assistenza alla persona oggi si dimostrano più centrali che mai nella vita degli italiani sia per chi è alla ricerca di qualcuno che possa provvedere all’assistenza di un familiare, soprattutto anziani che sono poco sufficienti, che a quella della casa con faccende domestiche che spesso non si riescono a fare perché troppo presi da lavoro.

Insomma delle figure centrali in casa che non tutti però vogliono fare perché ritenuti ancora umili ma soprattutto perché sono faticosi e di responsabilità ma fin troppo poco pagati. Vi siete mai chiesti quanto guadagnano colf e badanti? I numeri sono vergognosi.

Quanto guadagnano colf e badanti? Le cifre reali

Colf e badanti non rappresentano una classe di mestiere molto virtuosa. Molto lavoro da fare e poca retribuzione. Secondo le stime degli ultimi anni, come riporta truenumbers.it, le badanti e le colf in Italia sono tantissime, sfiorano quasi le 900 mila unità per le donne.

La classe di reddito per le badanti che va con un reddito annuo che si aggira intorno ai 13 mila euro lordi è la più affollata con un massimo di 30 ore al mese di lavoro. Ci sono altre fasce poi che dichiarano un massimo di 2 mila euro all’anno. In questi casi non è difficile pensare però che si ricoprano anche altri ruoli ma pagati in modo irregolare.

In generale secondo jobbydoo.it lo stipendio medio di una colf non arriva ad 800 euro, 780 euro netti al mese per la precisione con una paga di 6,80 euro lordi all’ora. In generale si passa da un minimo di 450 euro netti al mese fino ad un massimo di 1.500.