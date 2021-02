Regina Baresi, il sorriso nel silenzio e lo sguardo coinvolgente: che emozione – FOTO

Regina Baresi incanta il pubblico di San Siro e di Instagram in uno scatto tra sorrisi e sguardi coinvolgenti, nel silenzio più assordante



Tra i personaggi sportivi al femminile che spiccano maggiormente in questo periodo c’è anche la bella e sorprendente, Regina Baresi. Si tratta della figlia di uno dei baluardi della difesa interista, che ha fatto la storia a suon di prestazioni, ovvero Beppe.

Da capitano dell’Inter a personaggio fiero di avere accanto una figlia, che ha amato e abbracciato lo sport del calcio, diventando, sulle orme del padre, un impenetrabile capitano, della retroguardia della squadra dell’Inter Femminile.

Oggi il coach delle neroazzurre fa affidamento ad occhi chiusi su di lei, difficilmente superabile, proprio come lo era il padre ai suoi tempi. D’altronde “buon sangue non mente” per una Regina di nome e di fatto e come se non bastasse, autrice indiscussa del buon umore e del sorriso in generale, nonostante la situazione

Regina Baresi complice delle emozioni: una rarità del momento