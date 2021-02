Rosita Celentano e l’abbraccio con papà Adriano: le mani sul collo e… – FOTO

Rosita Celentano. La figlia del ‘molleggiato’ e Claudia Mori pubblica su Instagram una foto tenerissima insieme al suo celebre papà. Tanti ricordi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Bellezza, talento e fascino sono di casa nella famiglia Celentano. Tutti conosciamo la carriera straordinaria del patriarca, Adriano, che ha imperversato nel panorama dello spettacolo italiano tra musica, cinema e televisione, sempre con grande plauso di pubblico. La moglie, Claudia Mori, è stata un’attrice di primo piano, partecipando a film di grandi maestri del cinema come Luchino Visconti e Robert Aldrich.

Non sono da meno le sue figlie, ormai donne adulte e formate, anch’esse baciate dal fuoco sacro dell’arte. Rosalinda ha seguito la scia della madre. L’abbiamo vista recentemente nelle vesti di danzatrice nel seguitissimo programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle.

Rosita si è invece dedicata maggiormente alla sua carriera televisiva. Conduttrice affermata, attiva prevalentemente in Rai, ha avuto un esordio con i fiocchi. Dopo piccoli passi nel mondo dello spettacolo, viene scelta nel 1989 per copresentare addirittura il Festival di Sanremo, nella celebre edizione in cui erano protagonisti ‘i figli d’arte’. Lì diede prova di essere capace e talentuosa nonostante la giovanissima età. Divenne presto super richiesta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ferragni e Fedez: il figlio pronuncia il suo nome e la mamma scoppia in una risata-VIDEO

Rosita Celentano e lo scatto nostalgico insieme al mitico Adriano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

LEGGI ANCHE -> Amadeus, tegola atroce: la rinuncia di due Big complica Sanremo

Molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, Rosita Celentano tiene sempre un canale di comunicazione aperto con i suoi fan. Pubblica spesso sul suo profilo Instagram scatti nostalgici degli anni passati.

Oggi condivide un’immagine insieme al suo famosissimo papà, Adriano. Come lei stessa informa in didascalia, si trovano sul set di Notte Rock, programma cult di musica di RaiUno, andato in onda a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. “Lo spirito è sempre questo: risate, scherzi, giochi, solletico, tanto lavoro ma sempre con gioia e gentilezza! Grazie, papá” – con queste parole esprime tutto il suo amore per un genitore tanto celebre, quanto presente e affettuoso con i suoi figli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

I fan esplodono di gioia e non lesinano la loro approvazione tramite commenti: “Uguali, bellissimi”, “Semplicemente grandi”, “Me lo ricordo questo video , nella trasmissione Il Re degli ignoranti, io ero una bambina che cercava di imitarti nel ballo di Fuoco”, “È bellissimo vedere la complicità che c’è tra un padre e una figlia, e voi ne siete l’esempio più bello e tenero”.