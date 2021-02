Sabrina Salerno è decisamente inarrestabile sui social network: la cantante ha condiviso l’ennesimo scatto da capogiro.

Sabrina Salerno, fin dai suoi esordi avvenuti a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, ha conquistato i cuori dei suoi ammiratori con la sua bellezza, il suo talento e le sue curve fenomenali. Dopo più di 30 anni, la classe 1968 è ancora una bomba sexy e non smette di incantare sui social network con scatti spesso al limite del proibito.

La nativa di Genova, anche oggi, ha condiviso una foto da urlo su Instagram lasciando praticamente di stucco i suoi seguaci. La 52enne è comodamente seduta sul divano ma ciò che stupisce i followers è sicuramente il suo décolleté.

Sabrina Salerno, canotta esplosiva e davanzale spettacolare: un sogno

Sabrina, poco fa, ha postato in rete una foto da applausi. La cantante è seduta sul divano e sfodera un outfit mostruoso. La sua canotta fa una grandissima fatica nel contenere il suo décolleté: le curve paradisiache della nativa di Genova non passano mai in secondo piano. Il suo viso è una meraviglia come sempre mentre il suo sguardo e il colore (unito al taglio) dei suoi occhi pietrificano i followers.

“Scusate, ma oggi vado di fretta”, questo il pensiero che la bellissima ed esplosiva 52enne ha riportato nella didascalia. Per il post odierno, come prevedibile, si è registrato subito un tripudio di cuoricini e di commenti.

La Salerno, nella giornata di ieri, mandò in tilt il mondo dei social network condividendo una foto eccezionale in cui indossava soltanto il reggiseno.