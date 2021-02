Sanremo 2021, chi saranno gli ospiti e la loro suddivisione in serate

Manca poco più di una settimana alla partenza del Festival di Sanremo: ecco un quadro di tutti gli ospiti annunciati che saliranno sul palco dell’Ariston

Ultimi preparativi per il Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 2 marzo. Un’edizione particolare che si ritroverà a dover fare i conti con alcuni cambiamenti, primo su tutti l’assenza del pubblico in platea. Nonostante questo Amadeus e l’intero team si sono impegnati per garantire cinque serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Come ogni anno non mancheranno co-conduttrici e ospiti, sebbene in numero ridotto rispetto alle scorse edizioni del Festival. A seguire un riepilogo di tutti i nomi annunciati finora.

Tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2021

Amadeus sarà ancora una volta affiancato da Fiorello che gli farà da spalla per tutte e cinque le serate. A lui si aggiungerà ogni sera una co conduttrice e per il momento sono tre i nomi che sono stati annunciati. Ad aprire le danze martedì 2 marzo sarà la top model Naomi Campbell che accompagnerà il presentatore nel corso della prima serata. A lei seguirà la cantante Elodie e la giovane attrice Matilda De Angelis.

Due saranno invece gli ospiti fissi che il pubblico potrà seguire nel corso di tutta la settimana. Confermata la presenza, nonostante le polemiche, del calciatore Zlatan Ibrahimovic mentre Achille Lauro è pronto a sorprendere gli spettatori portando in scena la sua arte e i suoi iconici look.

Per il momento tutti gli ospiti annunciati fanno parte della scena musicale italiana, anche probabilmente a causa dei problemi di spostamento che alcuni artisti internazionali avrebbero potuto incontrare. Nel corso delle cinque serate saliranno sul palco dell’Ariston i Negramaro, Alessandra Amoroso, Giorgia e Ornella Vanoni. Quest’ultima è stata confermata per la serata finale di sabato 5 marzo.

Circola anche il nome dell’infermiera Alessia Bonari, la cui foto nella quale mostrava i segni della mascherina lasciati dopo ore di lavoro ha fatto il giro del mondo. Tuttavia la sua presenza non è stata ancora confermata.