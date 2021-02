Zodiaco, i peggiori difetti dei segni impossibili da sopportare

Nessuno è perfetto. Tutti hanno dei difetti che emergono in determinate circostanze: scopriamo cosa ci dicono le stelle a riguardo e i segni zodiacali con i difetti peggiori

Pretendere la perfezione nelle persone sarebbe tanto sbagliato quanto inutile. Tutti possiedono pregi e difetti, con l’unica differenza che alcuni di questi potrebbero essere più visibili di altri. A individuare chi proprio non riesce a non far trasparire gli aspetti negativi del proprio carattere ci aiutano gli astrologi. In particolare tre segni zodiacali sono stati indicati come i segni peggiori dello Zodiaco e ne sono stati spiegati anche i motivi. Scopriamoli insieme ai loro difetti più eclatanti.

I segni zodiacali con i difetti peggiori

Stando a quanto riportato uno dei segni peggiori dello Zodiaco è l’Ariete, noto ai più per la sua sicurezza. Questo però comporta a volte un’eccessiva elevazione di sé che potrebbe finire per ricadere nell’arroganza. Le persone nate sotto questo segno passano spesso per prepotenti e per chi vuole avere costantemente ragione, anche quando così non è. La pazienza non fa per loro e sono facilmente irritabili. Quando questo succede non sono in grado di controllare le parole e finiscono per diventare davvero crudeli.

Poi troviamo il segno del Cancro che rientra in questa categoria per i suoi continui sbalzi d’umore. Riuscire a decifrarlo risulta il più delle volte impossibile proprio a causa di questa sua caratteristica. Non puoi mai sapere lo stato d’animo con il quale affronterà una giornata o un momento specifico, e il suo umore potrebbe cambiare in ogni momento. Questo tratto causa spesso incomprensioni e problemi all’interno delle sue relazioni.

Infine c’è il segno della Vergine che si nasconde dietro il suo essere così complicato -e a tratti misterioso- per manovrare meglio le situazioni alle spalle degli altri. Le persone nate sotto il segno della Vergine finiscono per approfittare degli altri e faranno in modo di uscire sempre indenni da ogni contesto. Non sempre questo viene fatto con un fine maligno, li viene spontaneo comportarsi in questo modo.