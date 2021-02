Serena Rossi, avete mai visto la sorella? Le differenze sono poche – FOTO

Serena Rossi. Avete mai visto il volto della sorella della popolare attice? La somiglianza è incredibile. Scopriamo di più su di lei

La fulgida carriera dell’attrice napoletana Serena Rossi è sempre più in ascesa. Classe 1985, i suoi talenti poliedrici l’hanno portata a destreggiarsi egregiamente in diverse forme di spettacolo.

Il suo esordio, infatti, la vede nei panni principalmente di cantante, sotto l’ala protettiva del celebre compositore ed editore Claudio Mattone. Per tanti anni ha ricoperto il ruolo di Carmen Catalano nella soap opera tutta italiana Un posto al sole, che le ha aperto le porte della recitazione.

Da lì in poi tante occasioni fortunate, tutte sapientemente colte: Rosafuria, Salvo D’Acquisto, Virginia, la monaca di Monza, La moglie cinese, Il commissario Montalbano, Sant’Agostino, Che Dio ci aiuti, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, L’ispettore Coliandro. Tutte interpretazioni per il piccolo schermo.

Amatissima anche dal pubblico dei più piccoli; sua infatti è la voce della principessa Anna nel film Disney Frozen, in cui possiamo apprezzare anche le sue abilità canore. I bambini la riconosceranno anche nei panni di Bloom in Winx Club: Il mistero degli abissi e Noi siamo Winx.

Nel 2019 commuove tutti con l’ interpretazione magistrale di Mia Martini nel film TV biografico Io sono Mia. Ultimamente è stata acclamata in quanto protagonista su Rai 1 della serie Mina Settembre, liberamente tratta dai libri di Maurizio de Giovanni. Serena Rossi brillerà sicuramente al teatro Ariston in quanto è stata designata come una delle future co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021.

Ha una sorella che le somiglia molto. L’avete mai vista?

Serena Rossi: chi è sua sorella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria Rossi (@ilaryreds)

La popolare attrice Serena Rossi ha una sorella che si chiama Ilaria. La ragazza è 6 anni più giovane della famosa parente; classe 1991, compirà 30 anni proprio quest’anno. Il suo profilo Instagram è pubblico. Dando una rapida occhiata è possibile dedurre qualcosa di significativo riguardo questa giovane donna.

E’ una persona che ama molto gli animali e la natura, soprattutto l’ambiente marino, la spiaggia, il sole, che ricorrono spesso negli scatti proposti. Dinamica, allegra, sempre circondata da amici, pronta a far festa.

Lavora per Klab4 film, un’agenzia che si occupa di casting, di formazione cinematografica, post-produzione video e mezzi di scena. Al contrario della sorella, ama quindi stare dietro la telecamera pur occupandosi dello stesso ambito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria Rossi (@ilaryreds)

Anche Ilaria Rossi, come Serena, ha una grande passione per la musica ereditata dal padre, appassionato musicista. La somiglianza tra le due donne è lampante: due gocce d’acqua.