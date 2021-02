Sonia Lorenzini, bellezza ipnotica in un abito mozzafiato – FOTO

La bellissima influencer Sonia Lorenzini posta una foto su Instagram che incanta i followers in un abito davvero mozzafiato: pazzesca

L’inconfondibile influencer Sonia Lorenzini riesce sempre a superarsi ad ogni scatto che posta su Instagram. L’ultimo non permette rivalità e celebra alla perfezione la sua manifesta bellezza. Ma non solo estetica, la modella ha stoffa da vendere in quanto a stile, carta vincente che la contraddistingue nel mondo social. La sua spiccata personalità emerge dalle foto che condivide, e abbinata al suo fisico pazzesco, impone un’infatuazione immediata a chiunque posi lo sguardo su di lei.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali ha deciso di togliersi tutto, il web si inchina – FOTO

Sonia Lorenzini, bellezza stupefacente

LEGGI ANCHE -> Francesca Chillemi, shooting fotografico per l’ex Miss: è pura meraviglia – FOTO

Sonia Lorenzini raggiunge la notorietà in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice, ma decide di abbandonare il programma per le difficoltà riscontrate con il tronista. Facendosi notare per la sua personalità, in seguito viene richiamata da Maria De Filippi, stavolta per rientrare come tronista.

Dopo questa esperienza, diventa un’influencer di successo, tanto che il suo profilo Instagram arriva a vantare più di 900 mila followers. Viene chiamata a partecipare al Grande Fratello Vip 5, edizione in corso, dalla quale viene tuttavia eliminata a fine dicembre.

Resta comunque interessata agli sviluppi del reality, è dà appuntamento ai fan su Instagram nelle puntate dove lei siede come ex concorrente, come quella di stasera. Uno scatto mozzafiato in un outfit da urlo accompagna l’invito, ed è tripudio di like.

La modella appare fiera come una leonessa nella savana. Avanza sicura verso l’obiettivo, e si può quasi percepire l’ondeggiare dei suoi lunghi capelli alle sue spalle. Sfoggia un abito midi che le cade perfettamente sulla linea del corpo, esaltandone la figura slanciata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

La fantasia tra optical e tribal in black&white la accende di luce propria, e il sandalo con tacco è il tocco finale per un’esplosione di femminilità: stratosferica.