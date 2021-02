Stefania Orlando lascia il pubblico senza fiato. Nella casa del Grande Fratello Vip si mostra intenta a farsi una doccia bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Una Stefania Orlando sensuale sotto la doccia. Le immagini della bella conduttrice in costume da bagno sotto l’acqua bollente hanno lasciato il pubblico senza parole. Tra i rimasti della casa del Grande Fratello Vip, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri si è contraddistinta nel reality per il suo fascino. Inoltre anche il suo temperamento allegro e positivo le hanno assicurato il successo.

Classe 1966, la Orlando nonostante i 54 anni sfoggia un fisico mozzafiato. Conduttrice e cantante il suo esordio inizia nel 1993 con il ruolo di valletta nel programma Si o no?. Di seguito lavora in numerosi programma tra Mediaset e Rai. Figlia di un magistrato, è la sorella minore di due fratelli.

Parallelamente alla carriera televisiva, Stefania intraprende la strada musicale pubblicando cover sia in gruppo, sia da solista. Di seguito alcune collaborazione teatrali e l’attività sul web con il blog L’Orlando curiosa. In merito alla sua vita sentimentale dopo la separazione con l’attore Andrea Roncato, si innamora del musicista Simone Gianlorenzo con cui si lega in matrimonio nel 2019.

LEGGI ANCHE > Stefania Orlando, su le braccia ma si alza la gonna: sensualità – FOTO

Stefano Orlando in televoto contro Giulia Salemi: votazioni bloccate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

LEGGI ANCHE > Stefania Orlando, in pelle è una tigre sensuale: mai vista così – FOTO

Dal 2020 si trova nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ore è stato sospeso il televoto previsto ogni settimana che la vede protagonista contro Giulia Salemi. Tra le ipotesi in merito all’interruzione alcuni voci parlano di una possibile squalifica di Samantha De Grenet.

Quest’ultima sarebbe finita al centro del mirino per una gaffe legata alla tematica dell’autismo. Parole non passate in sordina tanto da sollevare le polemiche e la richiesta da parte di molti di effettuare provvedimenti contro la De Grenet.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Su Twitter i fan protestano rivendicando il diritto di votare una tra Stefania e Giulia. Entrambe sono molto amate dal pubblico. Nel mentre all’interno della casa l’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha catturato l’attenzione di tutti.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 18 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.