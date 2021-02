Stefano De Martino, gli incontri segreti con la moglie del calciatore

Nuovo flirt in corso tra Stefano De Martino e una famosa donna dello spettacolo, nonché ex moglie di un noto calciatore

A quanto pare ill bel Stefano De Martino sarebbe stato avvistato con niente meno che l’ex velina Melissa Satta. Sono ormai molto lontani i giorni in cui tra lui e Belen c’era la pace e la voglia di riprovarci ancora facendo un’altro figlio. Ad oggi la showgirl argentina è incinta sì, ma di un’altro uomo Antonino Spinalbese. Stefano d’altra parte non da tregua al gossip. Gli sono stati affiancati tanti di quei nomi che tenere il passo è difficile se non impossibile.

Stefano De Martino, le donne più desiderate le conquista lui

De Martino è un vero asso non c’è che dire, le donne più belle e desiderato dello show business le conquista lui. Sarà il fascino napoletano o quel viso d’angelo a cui perdoneresti anche l’imperdonabili come ha detto una volta Maria De Filippi in un’intervista, mentre parlava del conduttore da lei scoperto. Non sono mancati i gossip su De Martino da quando ha nuovamente rotto con la Rodriguez. Recentemente gli era stato affiancato anche il nome della nota influencer, anch’essa napoletano Chiara Nasti.

Che però nelle ultime ora avrebbe invece confermato un’altro flirt in corso con il calciatore Nicolò Zaniolo. Tornando al conduttore napoletano che per ben due volte è riuscito a conquistare la ormai ex moglie Belen, nonché una delle donne più desiderate d’Italia. Per poi però farla soffrire entrambe le volte, ma si sa i cattivi piacciono sempre di più alle donne. Oggi De Martino ha un gran successo come conduttore in Rai. E nel tempo libero sta con il figlio Santiago, avuto dall’ex moglie e con il suo cane. Nella sua vita privata al di là dei flirt che gli vengono appioppati ogni due per tre, lui è sempre discreto.

Non ha mai parlato di nessuna donna a parte sua moglie e non ha mai condiviso un nuovo amore. Molto diversa è stata Belen che negli anni non si è mai nascosta quando aveva un nuovo compagno. De Martino all’epoca della prima rottura si vedeva sempre con Gilda Ambrosio. Ma non si è mai capito bene fino in fondo che relazione avessero. La vita privata di De Martino è al centro dell’interesse di molti e il nuovo nome che gli è stato affiancato fa sognare. Si tratta della bellissima Melissa Satta, fresca di rottura con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Recentemente a Verissimo ha raccontato i dettagli della rottura. E ha confessato di volersi innamorare di nuovo e di avere anche un’altro figlio.

I due si sarebbero incontrarti a Napoli, città natale del conduttore. Non ci sono però ne foto ne altre prove a dimostrarlo, solo voci. La Satta è stata ospite nel programma di De Martino, Stasera tutto è possibile. Sarà scattata lì la scintilla. Staremo a vedere se anche questa volta arriverà la smentita, o se invece c’è un fondo di verità e nascerà una nuova coppia.