Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, sorpresa dal papà e poi racconta: “Io discriminato perché gay”. Durante l’ultima puntata ha ricevuto una sorpresa inaspettata

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. L’influencer è entrato nella casa per farsi conoscere come personaggio e ci è riuscito, facendo innamorare il pubblico anche di lui come persona. Ha dimostrato di essere un ragazzo fuori dagli schemi, che va dritto per la sua strada senza farsi influenzare da nessuno. Un grande professionista che farà sicuramente una carriera lunga ed importante. Nella casa ha spesso raccontato del rapporto difficile con suo padre Lorenzo, e dopo cinque lunghi mesi ha finalmente ricevuto la sorpresa che non si aspettava ma che tanto desiderava.

GF Vip, Tommaso Zorzi racconta la sua storia dopo la sorpresa del papà

Suo padre gli ha scritto una lettera bellissima, dove gli ha detto di essere fiero di lui e gli ha fatto una lunga sfilza di elogi che hanno commosso tantissimo Tommaso. Nella lettera suo padre Lorenzo ha fatto presente anche i tanti ostacoli che ha dovuto superare per la sua sessualità, le tante volte che è stato messo di fronte al pregiudizio. Tommaso, dopo la lettera, ha raccontato: ““L’unica parola che tanta gente aveva per descrivermi era “Frocio”. Credo che non ci sia niente di peggio di annientare un essere umano, per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte. Perché io non sono le persone con le quali vado a letto, io sono Tommaso Zorzi“.

Un messaggio importantissimo per tutti i giovani che lo seguono da casa: mai vergognarsi di essere quelli che si è, sono chi vive di pregiudizio quelli che devono nascondersi.