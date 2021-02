Un uomo tradisce la moglie e viene scoperto subito dopo. Aveva pubblicato una foto sul web troppo rivelatrice

E’ una storia vecchia come il mondo. Due coniugi, uno dei due parte adducendo una scusa, in realtà è affaccendato a tradire il partner. Se prima dell’avvento di smartphone, social network, gps e altre diavolerie tecnologiche eravamo più “protetti” dall’essere inesorabilmente scoperti con le mani nel sacco, adesso è più dura la vita degli infedeli. Soprattutto per quelli ingenui che hanno la smania di pubblicare sul web tutto quello che stanno facendo.

E’ il caso del marito di una utente di Tik Tok, la quale si firma con il nickname @shesough. La donna ha condiviso due foto che ritraggono il coniuge (potremmo dire ormai ex) mentre si scatta un selfie davanti allo specchio di una camera d’albergo. La donna scrive:“Mio marito mi ha mandato delle foto cercando di essere carino mentre è nella sua suite al casinò, ma ho notato delle cose strane. Ora è single. Potete indovinare di cosa si tratta?“

Un vero e proprio rompicapo per tutti gli utenti ma la risposta è a portata di occhio.

Tradisce la moglie e viene scoperto: il particolare della foto non è sfuggito

Il marito dell’utente @shesough di Tik Tok ha mandato le foto riprodotte qui in alto. Oltre all’evidente assenza della fede al suo anulare, notate un altro particolare? La moglie ha avuto la vista lunga. Si è accorta, infatti, della presenza nelle immagini riprodotte di una piastra per capelli, un pettine e una borsa per il make up, oggetti evidentemente non suoi.

Molti nei commenti hanno provato a giustificarlo, dicendo che a volte sono accessori che normalmente sono messi a disposizione nelle camere d’albergo. Tuttavia, intelligentemente, c’è chi ha risposto: “Si, è vero, ma di solito sono riposti in un cassetto, non utilizzati e messi fuori, accanto al lavandino del bagno”.

A seguito delle migliaia di condivisioni del video, divenuto virale sul web, l’utente @shesough ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione sul seguito della vicenda, dicendo che il marito ha provato in tutti i modi a giustificarsi, sostenendo che quella non fosse la sua camera, bensì di un amico che aveva portato con sè la fidanzata. “Non gli credo” – ha detto la donna – “Che senso avrebbe andare nella stanza di qualcun altro per scattarsi delle foto?”