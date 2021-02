Trattamento fai da te per pidocchi: come risolvere il problema in poche mosse!

Ecco tutto quello che c’è da sapere per rimediare al problema dei pidocchi in modo efficace con questi ingredienti dall’efficacia garantita!

Ogni anno uno dei problemi che si ripresenta puntualmente in ogni famiglia, soprattutto all’inizio dell’anno

scolastico sono i pidocchi. Infatti è una credenza molto diffusa che i pidocchi attacchino maggiormente i

bambini, ma in realtà tutti voi potete essere colpiti visto che non vi è una correlazione tra età e

infestazione.

I pidocchi possono provocare vari fastidi e problemi per il cuoio capelluto. Proprio per questo motivo è

bene correre subito ai ripari e mettere in atto tutti quei rimedi con cui è possibile combattere questo

fastidioso problema.

Rimedi per risolvere il problema dei pidocchi

I pidocchi sono parassiti, piccoli insetti che, per sopravvivere, colonizzano il cuoio capelluto e

depongono delle uova che vengono comunemente chiamate lendini.

Per fortuna esistono molti rimedi del tutto naturali che ci possono aiutare ad eliminare del tutto i pidocchi

e anche a prevenire la colonizzazione del cuoio capelluto.

Molto efficace per la cura di questa problematica è sicuramente l’aceto. Si possono preparare delle lozioni di aceto. In questo caso, non dovete far altro che dividere in parti uguali l’aceto con del vino bianco e versarne un po’ sui capelli, dopo averli lavati.

Insieme all’aceto, potete anche mescolare la maionese. Vi basterà mescolare circa 40 ml di aceto con

un cucchiaio di maionese e cospargere il composto sui capelli e sul cuoio capelluto, lasciando agire per più di 60 minuti.

Alla fine potete risciacquare con abbondante acqua tiepida e, poi, pettinare i capelli con dei

pettini a maglie finissime.

Questi pettini sono molto utili perché andranno ad intrappolare i lendini. Bagnando questi pettini con

l’acetom otterrete non solo la rimozione meccanica delle uova dei pidocchi, ma avrete anche effettuato una

sorta di prevenzione per la loro ricomparsa.

Anche gli infusi possono rappresentare un ottimo rimedio per la presenza dei pidocchi. L’infuso di aglio, ad esempio, ha una grande azione contro questo problema. Preparare gli infusi è molto semplice: non

dovrete far altro che immergere in acqua bollente i vostri ingredienti. Molto efficaci per la pediculosi sono

sicuramente l’aglio, il rosmarino ed anche l’eucalipto. Una volta filtrata l’acqua, potrete versare il vostro

infuso sulla testa e, poi, coprirla per farlo agire per tutta la notte.