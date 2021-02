Un bambino di 2 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola, esploso da un altro bimbo con cui stava giocando in casa.

Tragedia in un’abitazione, dove un bimbo ha sparato ad un altro bambino di 2 soli anni mentre stavano giocando. La vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola, che il piccolo avrebbe ritrovato in casa carica ed incustodita. È accaduto a Clarksville, nello Stato del Tennessee (Usa), nella serata di mercoledì. Presso l’abitazione sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far nulla per la vittima, deceduta per le gravi ferite riportate. Intervenuta anche la polizia che ha arrestato il fidanzato della madre dei bambini, proprietario dell’arma.

Nella serata di mercoledì, 17 febbraio, un bambino di soli 2 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un altro bimbo nella loro casa di Clarksville, nello Stato del Tennessee, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la redazione locale di Clarksvillenow.com, all’interno dell’abitazione si trovavano tre bambini tutti di età inferiore ai quattro anni. Uno di questi, mentre giocavano, avrebbe impugnato una pistola, lasciata carica ed incustodita, ed avrebbe premuto il grilletto colpendo il bimbo. Non è chiaro se i due bambini coinvolti siano fratelli.

Lanciato l’allarme, presso la casa è arrivata una squadra di paramedici che ha provato a rianimare il piccolo, ma ogni tentativo è risultato vano. Il bambino è deceduto per le gravi ferite riportate. Intervenuti anche gli agenti della polizia della cittadina statunitense che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto con esattezza.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma, riporta Clarksvillenow.com, gli agenti hanno arrestato il fidanzato della madre dei tre bambini, un ragazzo di 31 anni. Il 31enne sarebbe accusato di detenzione di armi e sostanze stupefacenti, non correlate alla morte del bambino.