Valentina Vignali ha deciso di togliersi tutto, il web si inchina – FOTO

Colpo basso di Valentina Vignali, l’influencer decide di togliersi tutto ed il web si inchina di fronte a cotanta bellezza.

Bellissima come sempre Valentina Vignali, la cestista e adesso affermata influencer sa sempre come catturare l’attenzione, anche se – a dirla tutta – non le costa tanta fatica. Il web la ama, ogni scatto diventa subito virale. Ma nell’ultima foto Valentina ci è andata giù pesante: il selfie allo specchio a figura intera scattata dalla propria camera rende l’atmosfera subito bollente, merito della sua figura slanciata e dell’outfit che propone. O meglio, la Vignali si spoglia rimanendo di fatto solo con jeans e scarponi, nello specifico anfibi neri che sono di ultra tendenza. Ma, al di là dell’accenno “modaiolo” viene da rimanere colpiti dal corpo parzialmente nudo. L’influencer si mette di tre quarti per evitare che si veda il seno, in realtà il dettaglio piccante esce lo stesso, per la gioia dei milioni di follower che giorno dopo giorno rimangono catturati dalle vicende di vita quotidiana della Vignali. Dagli scatti autoironici a quelli bollenti, il risultato è il medesimo: tripudio di like ed emoji a forma di cuore.

Valentina Vignali, lo strano tatuaggio dove non te l’aspetti

Se non sai cosa mettere, non metterti niente…questo è l’aforisma del giorno che affianca la foto hot che ha suscitato tantissimo interesse. Tuttavia, non sono mancate delle osservazioni; qualcuno infatti le suggerisce di non dimagrire più perché già sarebbe in forma così. In effetti sembrerebbe più magra del solito. Dalla foto invece postata qualche giorno fa, una follower avrebbe notato uno strano tatuaggio, ovvero una fetta di pizza.

Un tatuaggio insolito ma che ha suscitato curiosità sul web. Quale sarà il suo significato?

