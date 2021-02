Wanda Nara senza veli a letto con Mauro: un particolare non sfugge..- Foto

Wanda Nara e la dedica d’amore al suo Maurito. I due sono a letto ma c’è qualcosa che non va. I ritocchino non è andato per il verso giusto?

Wanda Nara imperversa con la sua sensualità e con i suoi modi di fare. Sui social non perde mai un colpo e pare che ora nemmeno dal punto di vista degli affari. La bella e prosperosa moglie e procuratrice di Mauro Icardi si sta prendendo via via la sua rivincita.

Dopo l’abbandona dell’Inter e il loro trasferimento a Parigi, marito e moglie stanno vivendo un momento magico. È una vera rinascita per il calciatore che al PSG sta mostrando tutto il suo talento. Icardi non delude la squadra e la moglie Wanda porta a segno un bel colpo da manager come nessun’altro al momento. Ha mille volti la sensuale argentina che al momento tra social, tv, calcio e imprenditoria è una celebrità planetaria.

E per consolarsi i due piccioncini a casa si fanno le coccole. Uno scatto che arriva dritto su Instagram per festeggiare ala grande il compleanno di Icardi ma che per gli utenti più attenti ha qualcosa che non va.

Wanda Nara, la dedica d’amore e il ritocchino sbagliato

Wanda Nara come sempre trova il modo di far parlare di sé. E questa volta c’è da dire che però ha fatto un errore. La bombastica showgirl ha voluto dedicare un dolce post al marito calciatore con una foto molto dolce di loro due abbracciati.

“10 compleanni insieme, e tanti sogni realizzati e tanti altri da esaudire .. Sei una di quelle persone che merita più di tre desideri e io sarò sempre lì cercando di darti tutto quello che posso e anche di più per renderti felice … Felice compleanno @mauroicardi Te love” scrive la bella procuratrice a corredo del post per fargli gli auguri.

Tutto nella norma diremmo se non fosse per un particolare che non sfugge ai più attenti. C’è qualcosa che non va nel decolleté di Wandona. Che abbia ritoccato la foto e qualcosa non è andato per il meglio?

Le sue abbondanze non sono ben definite, è come se la foto originale la riprendesse nuda e lei l’abbia “aggiustata” ma non nel modo giusto. E voi lo avevate notato?

