Adriana Volpe stupisce, la sua bellezza non ha tempo: incredibile – FOTO

La conduttrice Adriana Volpe stupisce su Instagram in uno scatto che celebra la sua bellezza senza tempo: splendore incredibile

Adriana Volpe ha condiviso con i numerosi fan su Instagram uno scatto che ha dell’incredibile. La conduttrice sembra proprio aver fermato il tempo, non risente della minima imperfezione e appare luminosa come un raggio di sole che si staglia sul social. Chiacchierata per via dei contrasti avuti con l’ex collega Giancarlo Magalli, per il quale avrebbe lasciato la Rai, ora presenta su TV 8 “Ogni mattina“, opportunità colta in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe, per lei arriva la dichiarazione d’amore inaspettata

Adriana Volpe, bellezza stupefacente

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, look sportivo e record di likes: è bellissima – FOTO

La conduttrice si è sempre distinta per la spiccata personalità e l’inconfondibile eleganza, sua peculiarità. Volto storico del programma “I fatti vostri“, è stata protagonista di contrasti con l’ex collega Giancarlo Magalli, finiti persino per vie legali.

Dopo una lunga e onorevole carriera svolta in Rai si trova costretta a lasciare la rete, ma la Volpe non demorde e si reinventa. Partecipa al Grande Fratello Vip dove dimostra il suo apprezzatissimo temperamento, e riesce a conquistarsi l’opportunità di presentare il programma “Ogni mattina” su Tv 8. Molto seguita anche sui social, Adriana Volpe ha tantissimi fan fedeli alla sua simpatia, riconoscendola come una persona autentica e spontanea.

Detentrice di una bellezza fuori dal comune e senza tempo, riesce a stupire con la sua magnetica presenza fisica, anche su Instagram dove vanta 450 mila followers. L’ultimo scatto postato è un primo piano che esibisce tutto il suo splendore. Vestita di paillettes dorate che illuminano il suo viso, sfoggia la caratteristica chioma bionda vaporosa. Gli occhi da cerbiatto sono evidenziati dal trucco che intensifica lo sguardo, e le labbra impreziosite da un velo leggero di lucidalabbra: classe irraggiungibile e fascino unico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Colleziona complimenti infiniti, che ne celebrano la bellezza intramontabile: “come sempre impeccabile e splendida“. Adriana Volpe è davvero strepitosa.