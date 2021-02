Antonella Clerici e la villa da sogno immersa nel bosco – FOTO

La storica conduttrice di Rai uno vive ad Arquata Scrivia, un paesino in Piemonte dove si trova la sua dimora completamente immersa nella natura con un bosco che la circonda e la rende davvero incantevole.

Antonella Clerici è da sempre una delle conduttrice più amate della televisione italiana. Il suo esordio risale al 1985 dove si è fatta conoscere come annunciatrice televisiva, successivamente si è dedicata alle trasmissioni sportive fino a trovare sempre più spazio sulla rete ammiraglia della Rai diventando una conduttrice di punta. Il suo più grande successo sicuramente è stato quello del Festival di Sanremo dove ha avuto un grande riscontro.

La conduttrice vive ad Arquata Scrivia, in Piemonte in una grande villa immersa in un bosco. Ha voluto abbandonare il caos cittadino e rifugiarsi nella tranquillità delle colline. Una casa che ha architettato lei stessa a suo gusto personale che ha costruito per sè e per la sua famiglia allargata.

Un castello nel bosco