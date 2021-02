In arrivo un nuovo vaccino: per chi è come si prenota

Sta per arrivare un nuovo vaccino? Mosca lo annuncia ma cosa sappiamo al riguardo? Scopriamo insieme i dettagli delle dosi

Dalla fine del 2020 è partita in quasi tutto il mondo la campagna di vaccinazione anti-covid e più di duecento milioni di persone hanno ricevuto le dosi. In Italia i primi ad essere stati scelti sono stati il personale sanitario e gli anziani over 80 che con una prenotazione possono usufruire del vaccino. La strada da fare è ancora lunga e anche in salita, vista la comparsa delle varie varianti che stanno piano piano entrando nel nostro Paese. Ma dalla Russia arriva un’importante novità. Si parla di un terzo vaccino. Ecco di cosa si tratta.

Nuovo vaccino a Mosca: cosa sappiamo?

Il Ministero della Salute russo ha registrato il CoviVac, realizzato dal Centro scientifico federale per la ricerca e lo sviluppo di farmaci di immunobiologia Chumakov di San Pietroburgo. La notizia arriva direttamente dal Paese dove il premier Mikhail Mishustin ha annunciato: “A metà marzo le prime 120.000 dosi saranno distribuite tra la popolazione civile”. Gli altri due sono lo Sputnik V del Centro Gamaleya e l’EpiVacCorona del Centro Vektor.

Il caso di San Marino

La Repubblica di San Marino non si fida dell’Italia e ha deciso di acquistare le dosi dalla Russia. Le autorità locali hanno infatti siglato un protocollo per l’acquisto dello Sputnik V sviluppato dall’Istituto di epidemiologia Nikolai Gamaleya di Mosca. Proprio sul vaccino russo l’Istituto Spallanzani ha fornito una valutazione scientifica positiva sull’efficacia, oltre il 92%, e sulla sicurezza.

Chissà se l’Italia intera seguirà le orme di San Marino? Intanto la campagna di vaccinazione continua e sono sempre di più coloro che si prenotano.