Ascolti tv 19 febbraio: lo storico programma torna in pista

Chi sono i vincitori degli ascolti tv di venerdì 19 febbraio? Scopriamo insieme i dati auditel della scorsa serata. Gli aggiornamenti

Si è conclusa un’altra puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e Il Cantante mascherato con Milly Carlucci su Rai 1. Per entrambi i programmi l’audience è stato alto, ma uno di loro ha avuto la meglio. Scopriamo insieme quali sono i dati dello share del 19 febbraio 2021. Qualcuno è tornato in pista.

Ascolti tv 19 febbraio: quali sono i dati?

Conosciamo subito i dati auditel del 19 febbraio. Sul podio dei vincitori ci sono Il Grande Fratello Vip, Il cantante mascherato e Quarto grado. Il programma su Canale 5 ha tenuti incollati allo schermo 3.491.000 spettatori, per uno share complessivo del 19%; al secondo posto la trasmissione su Rai 1 è stato la scelta di 3.743.000 spettatori, pari al 17,4% di share. Al terzo posto Quarto grado su Rete 4 con 1.208.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 6,1%. Poi su Rai2, con The Good Doctor e The Resident ha conquistato rispettivamente 1.455.000 spettatori, share 5,4%, e 1.043.000 spettatori, share 4,7%. Il dato Auditel per Rai3 con Titolo V è di 516.000 spettatori, equivalente al 2,3% di share. Mentre Italia1 ha trasmesso Freedom: Oltre il confine, che ha intrattenuto 1.013.000 telespettatori, pari ad uno share del 5,1%. E poi ancora Propaganda live su La7 con 5,7% di share e 1.100.000 spettatori, su TV8 Spider-Man 2, 495.000 spettatori, share 2.1%% e Fratelli di Crozza (nuova stagione) con 1.489.000 spettatori, share 5,7%.

Stasera su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento di C’è posta per te con Maria De Filippi e su Rai 1 A grande richiesta-Minaccia bionda.