Beautiful, anticipazioni 21 febbraio: il Ringraziamento si avvicina. Tutti fanno piani per le festività, in particolar modo Shauna.

Ridge è sempre più preso da Shauna. Eric ha capito subito che doveva esserci un’altra donna a tenere Ridge lontano da Brooke ed ha cercato di farlo ragionare. Ridge gli ha risposto che Brooke è la donna più forte che conosca, ma in quest’ultimo periodo pare proprio che stia lottando contro di lui piuttosto che al suo fianco. Shauna, dall’altro lato, è comprensiva ed affettuosa e lo fa sentire compreso. Nel frattempo Liam è tornato alla Spencer e si appresta a riprendere in mano la sua vita, ma le cose non sembrano andare come sperato.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 febbraio: la confessione di Federico

Beautiful, anticipazioni 21 febbraio: Liam e Hope hanno visioni divergenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto il celebre paroliere di Mina e di molte serie tv

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che il Ringraziamento è alle porte. Quinn invita Shauna a pranzo a casa Forrester e le promette un posto a tavola accanto a Ridge. Nel frattempo Ridge e Thomas parlano del modo in cui quest’ultimo si è comportato con Hope. Ridge è profondamente deluso dal figlio. Steffy, d’altro canto, inizia a notare che il fratello è sempre più soddisfatto di come si stanno evolvendo le cose in famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Liam e Hope avranno vedute divergenti riguardo alla cena del Ringraziamento. Mentre Liam desidererà restare a casa, Hope proporrà di andare a casa Forrester per stare accanto a Douglas.