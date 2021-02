Belen Rodriguez, momento intimo insieme al compagno. La FOTO è virale

Belen Rodriguez in un momento intimo condiviso insieme al compagno diventa subito virale. Bellissima.

Bellissima Belen Rodriguez, la showgirl argentina appare più serena che mai: la gravidanza annunciata, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese, le ha conferito una bellezza ulteriore, la nuova vita che porta in grembo infatti la rende ancora più splendida. Merito indubbiamente anche del compagno con cui è legata sentimentalmente da meno di un anno ma dal momento che si sono presi, non si sono più lasciati. La foto immortala un momento intimo della coppia, ovvero stanno riposando, l’uno a fianco dell’altro e Belen che gli accarezza il viso come segno di affetto. Un gesto che presuppone tanto affetto e complicità all’interno della coppia. Lo scatto intimo è stato molto apprezzato dai follower della showgirl, infatti sono tantissimi i commenti lieti per la coppia.

Belen Rodriguez, il pesante riferimento a Stefano De Martino

La foto postata qualche giorno fa – tre, per essere precisi – ha ricevuto tantissimi like, il suo pancino diventa protagonista dello scatto tenerissimo, come si vede anche dal viso di Belen. Ma non mancano le critiche, qualcuno infatti avrebbe detto Avevi una luce diversa con Stefano…..un pensiero che forse si poteva tenere per sé anziché divulgarlo ed ovviamente non è passato inosservato...anzi, ha dato adito ad una discussione social perche’ tu l’hai vista di persona per dichiarare questo??? ma non hai altro da dire.. poveretta… si legge tra i commenti di risposta.

Tantissimi pronti a difendere la futura mamma bis, anche se quel commento scomodo per molti, ha ricevuto ben quasi 500 like.