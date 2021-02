Le voci sulla gravidanza di Belen Rodriguez invadono il web… e ora che appare con un abito bianco, tutti i suoi followers pensano in grande!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Con il compagno Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è in attesa del suo secondo figlio: una bambina.

Oggi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ci ha fatto scoprire i dettagli sulla sua gravidanza. I suoi followers ammirano costantemente la sua bellezza sui suoi profili social, ma certo al fashion radar non è sfuggito il look che ha selezionato per questa intervista.

I vestiti bianchi sono il capo per eccellenza delle stagioni più calde: creano look leggeri e delicati. Esaltano la carnagione per un effetto d’impatto.

E come non adorare l’outfit romantico che Belen, ormai una delle influencer più amate, ha sfoggiato orgogliosamente in televisione!

Dopotutto, serviva un look tanto dolce quanto fresco per annunciare gioiose novità come quelle che ha raccontato la showgirl. Rompendo la curiosità della gente, ha finalmente confermato la sua gravidanza e ha annunciato che la bimba si chiamerà Luna Marie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Belen Rodriguez e l’abito bianco più romantico della Primavera 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 21 febbraio: un posto accanto a Ridge

Ultimamente la showgirl argentina ha mostrato uno spiccato interesse per il bianco, colore che le illumina il viso ed anticipa la stagione calda di cui siamo tutti in trepida attesa.

Per la puntata di Verissimo, ha selezionato un abito della collezione Primavera 2021 di N°12: semplice ma con inserti in pizzo che gli conferiscono un’aria adorabilmente romantica.

Pizzo floreale, spalle arricciate, un abito dalla gonna con l’orlo asimmetrico e aderente in vita con una fascia orizzontale: esalta la silhouette mozzafiato della conduttrice.

Belen l’ha sfoggiato lasciando la chioma libera ed ondulata. E’ un outfit che nel complesso rimanda molto ad una freschezza primaverile. E sognare i primi soli è proprio ciò che ci serve per queste giornate ancora dalle temperature basse.

Mentre si vocifera sull’ipotesi che la scelta dell’abito bianco sia stata puramente casuale o se cela un indizio che Belen ci lancia, noi spettatori ci lasciamo travolgere dalla dolcezza della sua storia d’amore e prendiamo anche appunti in fatto di fashion.