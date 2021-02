Benedetta Parodi. Conoscete la sua pasta preferita? Eccola qui – Foto

Benedetta Parodi si concede un pranzo all’aria aperta in un ristorante di Roma, e fa una rivelazione. “Ecco la mia pasta preferita!”. Poi la confessione sul marito

Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice è un’esperta di cucina. I suoi libri di ricette sono best sellers e le sue trasmissioni culinarie sono fra le più viste in Italia. Ma quali sono le sue preferenze a tavola? Benedetta le rivela in uno scatto pubblicato su Instagram, facendo una vera e propria dichiarazione d’amore a uno dei piatti iconici della tradizione italiana: la pasta all’amatriciana. Sorridente prende una forchettata di bucatini e commenta: “Io, il sole, 15 gradi… e la mia pasta preferita! Grazie Roma!”.

E gli utenti le scrivono: “Roma è sempre la più bella e generosa, come lo sono i cittadini romani…e tu ne sai qualcosa vero?!?”. Un riferimento a Fabio Caressa, marito della conduttrice, giornalista sportivo e romano doc. E proprio del suo consorte Benedetta ha parlato nel pomeriggio a “La Vita in diretta”, svelando le paure sul suo rapporto.

Benedetta Parodi confessa: “Ho temuto per mio marito”

Benedetta, ospite di Alberto Matano, ha parlato dell’esperienza con il coronavirus che ha messo in crisi tutte le sue certezze. Nel marzo scorso il marito Fabio Caressa, era tornato a casa manifestando i sintomi del contagio. Dopo la partita Atalanta-Valencia infatti si era scatenato un focolaio, e Fabio che aveva commentato il match, si è ammalato.

La pandemia era agli albori e ancora non si sapeva come curarlo. La conduttrice racconta commossa quei giorni drammatici: “Gli portavo i piatti di plastica davanti alla porta e poi li andavo a prendere con i guanti”. “Abbiamo avuto molta, molta paura – confessa – perché non sapevamo cosa fare”. Fortunatamente il marito ha avuto una forma lieve di Covid, riuscendo a debellarlo senza troppe conseguenze.

La malattia è stata un duro colpo per Benedetta e Fabio, affiatatissimi da oltre vent’anni. I due sono sposati dal 1999 e hanno tre figli, che compaiono spesso nelle trasmissioni della mamma, Matilde, Eleonora e Diego.

