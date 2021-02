La conduttrice Bianca Guaccero sta per ultimare le riprese e nel frattempo regala ad i suoi ammiratori uno scatto emozionante.

La conduttrice di origini pugliesi, Bianca Guaccero, avendo ripreso ormai da tempo il controllo della trasmissione di Detto Fatto dopo il triste incidente causato dal fatidico carrello della spesa, pare sia tornata a tutti gli effetti tra le preferenze dei telespettatori italiani. A stupire i suoi ammiratori invece nella giornata di oggi è stato il suo ultimo scatto apparso sui suoi profili social, scopriamo di cosa si tratta.

Bianca Guaccero, emozionante sul set fino alla fine

“Set…🎬 #penultimasettimana“. Da quanto si deduce dalla didascalia all’istantanea con tanto di mascherina protettiva ben indossa sul viso, Bianca è alle prese con le ultime riprese di una nuova fiction. Si tratta di Fino all’ultimo battito, dove reciterà al fianco di Marco Bocci. Fra i vari auguri di un “buon lavoro“, e la trepidazione di vedere le puntate ancora inedite, a rapire l’attenzione di alcuni osservatori su Instagram, oltre al suo ineguagliabile sguardo da cerbiatto, è sicuramente il décolleté della conduttrice che sembrerebbe primeggiare rispetto al primo primo.

Per concludere in merito al parere delle sue fan, che a quanto pare la seguono ormai da tempo immemore sul piccolo schermo e nel suo programma in onda su Rai 2, hanno pensato di trattarla come una cara amica dedicandole un pensiero particolarmente affettuoso. “I tuoi occhi esprimono quello che provi e brillano come le stelle“.

