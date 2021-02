Bonus 150 euro senza ISEE: quando e come richiederlo

Da febbraio sono stati erogati bonus senza il bisogno di Isee? A quanto ammonta la somma e come è possibile richiederli?

Dall’inizio della pandemia, il Governo ha dato la possibilità alla popolazione italiana di ricevere alcuni bonus per diversi motivi: da quello per le baby sitter al monopattino, dalle vacanze all’indennità Covid. Nella maggior parte dei casi però l’unica cosa certa era quella di presentare l’Isee, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente. Da questo mese però vi è un aiuto che potrà essere erogato senza il bisogno di misurare la ricchezza di un nucleo famigliare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Bonus senza Isee: di cosa si tratta?

L’aiuto che non ha bisogno di Isee è il bonus cashback che tra il 2021 e 2022 potrebbe arrivare fino a 3.450 euro. E’ attivo da oltre due mesi e oltre sette milioni di italiani hanno aderito al piano. In cosa consiste? Consente di ricevere come rimborso il 10% di quanto è stato speso nei negozi fisici e pagato con uno strumento di pagamento elettronico. A partire dal 1 gennaio 2021 è partito anche il programma di cashback che resterà attivo, salvo novità del nuovo governo, fino a giugno 2022. Con questo piano tutti i cittadini residenti in Italia di maggiore età, possono avere un bonus massimo pari a 150 euro a semestre, il primo da gennaio a giugno e il secondo da luglio a dicembre 2021. Il pagamento deve essere relativo ad acquisti effettuati solo all’interno di un esercizio commerciale fisico e l’importo massimo è di 1.500 euro. Per ogni singola operazione, il bonus massimo di rimborso è 15 euro, per una spesa pari o superiore a 150 euro.

Basterà scaricare un’applicazione e registrarsi per seguire tutte le regole necessarie per ottenere il bonus cashback.