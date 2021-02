Carlo Conti sbaglia tutto: la gaffe è evidente e l’amico ci resta male

Leonardo Pieraccioni ha compiuto 56 anni il 17 febbraio, anche Carlo Conti gli ha fatto gli auguri ma ha sbagliato giorno

Il regista Leonardo Pieraccioni ha compiuto 56 anni il 17 febbraio e tra i molti auguri che ha ricevuto, anche quelli del collega e amico Carlo Conti. Nonostante il bel pensiero dell’amico però ha fatto una gaffe mica da poco sbagliando il giorno del compleanno. Pieraccioni non ha mancato di farglielo presente con la sua solita ironia che lo contraddistingue, però forse ci è rimasto male davvero.

Pieraccioni ci rimane male che l’amico Carlo Conti sbaglia il giorno del suo compleanno

Pieraccioni in onore del suo compleanno che è caduto il 17 febbraio, ha condiviso una foto con indossa una maglia stampata con sopra la scritta:”Febbraio 1965, 56 anni di splendore. Edizione limitata”. Aggiunge anche:”Il giorno del compleanno è quasi sempre giorno di bilanci. Il mio è positivo: ci ho la maglietta dedicata e anche la doccia che fa i colori. Evviva, grazie a tutti!”. Moltissimi amici vip del regista gli hanno fatto gli auguri ovviamente, e tra questi c’è anche Carlo Conti che ha scritto:“17 febbraio…oggi qualcuno invecchia!!! Auguri fratello! con tutto il cuore. Carlo, Francesca e Matteo”.

Tutto sembrerebbe normale fin qui, peccato che ha Conti ha pubblicato questa frase il 16 febbraio e non il 17. Ovviamente non passa inosservato il fatto e Pieraccioni risponde:”Anche te però a invecchiamento non tu scherzi: oggi llè i’ 16. Avevi paura che per domani ti finissero i giga?”. Un errore in buona fede si può dire, forse la foto anticipata di Pieraccioni lo ha furviato e ha pensato anzi di essere in ritardo con gli auguri. Può capitare a tutti infondo.

Intanto il regista ha acquisito un nuovo membro della famiglia, un cagnolino dolcissimo che presenta a tutti su Instagram con la sua solita ironia. Qualche settimana fa ha perso la sua gattina amata che era anziana e una volta uscita non è più tornata. Ha deciso quindi di prendere un cane questa volta.