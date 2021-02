C’è posta per te, proposta di matrimonio in diretta: Maria blocca tutto!!!

Questa è la storia di un uomo che cerca di recuperare l’amore della sua compagna dopo che l’ha delusa e tradita.

“E’ stata la mia insicurezza a rovinare tutto” ha ammesso Andrea che ha tradito la compagna con cui viveva da un anno.

La loro differenza d’età (lui 34 anni, lei 23) ha contribuito ad alimentare le sue insicurezze e ha cercato in altre donne quella voglia di sentirsi desiderato.

Si è scambiato dei messaggi con una donna che ha anche baciato, con la sua ex e con una collega. Dopo che Arianna ha scoperto tutto se n’è andata via di casa e lui la sera stessa ha ripreso a scriversi con altre donne.

Quando si sono rivisti per un chiarimento Arianna si è accorta tramite Facebook di alcune conversazioni recenti del suo compagno con altre ragazze e nonostante lui abbia negato ha avuto le conferme da loro. Al che ha perso del tutto la fiducia e non ha voluto più vederlo.

Andrea ha perso i genitori da piccolo ed è cresciuto da solo, ha dovuto fare uno stile di vita regolare e dedicarsi a lavoro per potersi mantenere quando ha conosciuto Arianna, giovane e bella, che amava uscire la sera, andare in giro in moto ed essere uno spirito libero lui ha avuto paura di perderla.

Arianna, nonostante le paure di Andrea, si è sempre rivelata una donna fedele e corretta nei confronti del suo compagno ma purtroppo è stato proprio a lui deluderla per paura di non essere abbastanza per lei.

Il pianto di Andrea

“Ho capito che un like non potrà mai darti l’emozione di una donna che ti ama accanto”, ha dichiarato l’uomo. Arianna però stenta a perdonarlo.

Maria, per convincere la giovane, le ha rivelato che Andrea voleva presentarsi in studio con le fedi per chiederle di sposarlo ma è stata la stessa conduttrice a fermarlo dicendole di non farlo perché sarebbe stato troppo in quel momento una dichiarazione del genere dopo ciò che aveva fatto.

Andrea comunque ha cercato di scusarsi in tutti i modi, ha dichiarato di voler cancellare i social, di cambiare numero di telefono, di andare da uno psicologo e abbandonare il suo ego mettendo la donna che ama al primo posto. Ha promesso di cambiare nonostante Arianna non riesce a crederci perché ha sentito troppe bugie da parte sua.

Le ha chiesto perdono in ginocchio dicendole di volerla sposare e avere dei figli con lei. Al che Arianna ha deciso di dare un’altra possibilità al suo compagno.