La Capriotti al Grande Fratello Vip lascia senza fiato con un mini abito che lascia scoperte le gambe e décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti è sensuale nello studio del Grande Fratello Vip, si vede tutto davanti e lo stacco di coscia è da infarto. Nelle stories la Capriotti condivide tutti gli utenti che hanno ripostato alcune parole dette da lei nel corso della sua permanenza nel reality. Ieri è stato anche il compleanno di Enock, concorrente anche lui di questa edizione però uscito insieme agli altri. La Capriotti ha condiviso una foto che li ritrae insieme con la torta e ha scritto:”Auguri Enock bellissima persona”.

LEGGI ANCHE>>>Maria Pedraza in camera da letto, se slacci viene via tutto… – FOTO

Cecilia Capriotti canta con Pupo in studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Nunzia De Girolamo si siede e sogni: tutta scosciata è incantevole FOTO

La Capriotti a fine puntata del Grande Fratello Vip, canta con Pupo la sua canzone di successo “Su di noi”. Per San Valentino la Capriotti ha scritto una dolce dedica alla sua famiglia:”San Valentino non è solo oggi, ma tutti i giorni, e l’amore è per tutti quelli che ami e che ti fanno sentire importante ed unica. Dedico tutto ciò alla mia famiglia e mia madre e mia sorella che faranno sempre parte di noi”. La Capriotti spesso esprime la sua opinione riguardo gli altri concorrenti ancora in gara, come fanno tutti all’interno dello studio.

Settimane fa aveva espresso l’opinione sull’eliminazione di Maria Teresa Ruta e certo non le ha mandate a dire. Ha commentato la sua uscita dicendo che è stata mascherata e quindi è uscita per quello. La Capriotti non ha avuto un bel rapporto con la Ruta all’interno della casa. Sostiene anche che lei stessa è uscita dal reality a causa della Ruta. Porta quindi rancore per la collega anche se sostiene di non avercela con lei, anche se non sembrerebbe dalle parole che esprime al riguardo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

In molti hanno dato ragione alla Capriotti, sostenendo che Maria Teresa tendeva ad esasperare le sue reazioni. Infatti al momento dell’eliminazione la Ruta ha reagito malissimo prendendo un fugone verso la porta d’uscita senza salutare nessuno. Sotto poi il consiglio di Signorini ha deciso di salutare i compagni di viaggio nonostante serbasse parecchio rancore nei loro confronti.