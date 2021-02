Chiara Ferragni, il panico cresce: l’ultima FOTO è commovente

La Ferragni è splendida con il pancione quasi al termine, lo scatto su Instagram circondata da palloncini rosa è meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni incantevole su Instagram in una foto circondata da palloncini rosa e il pancione in vista. Nelle stories riprende il figlio Leone mentre guarda l’orologio e dice che è l’ora della pappa, dolcissimo. Mentre invece mostra anche una foto della sorella maggiore Francesca che ha fatto la prima dose del vaccino per il covid-19. Il motivo per cui lo avrebbe fatto è forse perché lavorando nell’ambito odontoiatrico ed è quindi tra le categorie a rischio.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci divina, “last Night” con minigonna e posa da infarto

Chiara Ferragni a poche settimane dal parto è un fiore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sara Croce: vestita di bianco poi scopre tutto, la vista è paradisiaca – FOTO

L’influencer a breve darà alla luce il suo secondo figlio, una bambina. Ha scattato l’altro giorno qualche foto con il pancione e una stanza ricoperta di rosa per festeggiare l’arrivo della piccola. Appare come sempre incantevole, sembra che a lei le gravidanze facciano solo che bene. Il suo sguardo è raggiante ed esprime felicità da tutte le parti. Un figlio è sempre una gioia, sopratutto in un momento come questo ancora molto difficile.

In questo periodo infatti la Ferragni come tutti, trascorre molto tempo a casa di questi tempi. Ma va anche in giro a visitare la bella Milano e i suoi angoli più remoti. Ogni tanto va anche in ufficio e porta avanti la sua azienda. Insomma la vita della Ferragni è decisamente diversa rispetto a qualche anno fa, quando girava il mondo ogni giorno per i suoi impegni lavorativi nel mondo della moda. Ha mostrato lei stessa la nostalgia di molti momenti del passato. Come quando dopo gli Oscar 2019 ha cenato con Fedez in un fast food con indosso gli abiti elegantissimi da red carpet.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

E anche tutte le vacanze in luoghi esotici e bellissimi che faceva insieme a suo marito. Prima o poi torneranno tutte queste cose e rivedremo l’influencer alle prese tra moda e viaggi. La normalità tornerà e non vediamo l’ora tutti di poter ritornare a fare tutto quello che facevamo prima.