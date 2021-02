La cipolla in bagno, esplode il trend: c’è un motivo?

La cipolla in bagno, dopo il video virale di Tik Tok tutti si chiedono se davvero ci sia un senso. Ecco velato il motivo di tutto

Tutti con la mania della cipolla in bagno, ma perché? Voi ve lo siete chiesti? È un trend che è esploso in seguito ad un video caricato su TikTok. A lanciarlo Karalynn Dunton che mostra stupefatta una ciotola con delle cipolle nel bagno del ragazzo che ha conosciuto online.

È lei la prima ad esserne stupita, un luogo insolito per conservare le cipolle nella stanza riservata ai servizi igienici e così decide di mangiarne una.

Ecco che così il video è diventato virale in pochissimo tempo. Tutti impazziti per questo filmato chiedendosi che senso ha conservare le cipolle in bagno. E con oltre sei milioni di visualizzazioni il video ha lanciato un vero trend, ora tutti tendono a conservare le cipolle in bagno. Ma c’è uno scopo ben preciso? Vediamo se tutto questo ha un senso.

La cipolla in bagno, ecco perché ha un senso

E se anche voi vi state chiedendo se conservare le cipolle in bagno ha un senso la risposta è sì. Non è solo un trend nato dopo il video virale di TikTok ma c’è un motivo ben preciso di mettere lì le cipolle.

Il bagno di per sé è un ambiente molto umido e con un po’ di cattivi odori che non sono facili da eliminare, soprattutto se la stanza non è ventilata a modo. In questo le cipolle rappresentano un ottimo alleato perché sono in grado di assorbire gli odori cattivi e lasciare la stanza meno umida.

Non ci credete? Vi basta tagliare a metà una cipolla e lasciarla in bagno durante la notte. È normale che all’inizio avvertire l’odore particolare della cipolla ma una volta che è andato via piano piano l’umidità ed i cattivi odori spariranno. Ecco spiegato il perché: un semplice trucchetto bio e naturale.