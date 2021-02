Claudia Ruggeri, sexy selfie solo in maglia e sotto…il nulla: i fan sognano – FOTO

Claudia Ruggeri stuzzica le fantasie e i sogni del pubblico con uno scatto memorabile dal dottore: senza mutande?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Una soddisfatta e graziosa, Claudia Ruggeri ha stravolto i piani di giornata dei fan, pubblicando su Instagram, secondo molti, la foto più “hot special”, finora vista. D’altronde, lo scatto più emozionante non poteva non avvenire in questo momento di estasy, dato dalla esaltante notizia della ripresa del game show di Canale 5, “Avanti Un Altro”.

Il cast è in fase di preparazione per presentarsi all’appuntamento nel miglior modo possibile. Un “affronto” al momento che si sta attraversando e a tutte le decisioni che non hanno permesso di registrare e mandare in onda il programma.

In questo vortice di positività non vi è solo la “Miss” dello show, ma anche la sua compagna di “viaggio”, Laura Cremaschi, che ultimamente è apparsa in gran forma come lei

LEGGI ANCHE —–> Shaila Gatta, le immagini del suo “back” fanno impazzire il web – VIDEO

Claudia Ruggeri, il sogno più bello mai incontrato