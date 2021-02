Covid, un anno fa il primo caso in Italia: i 12 mesi che hanno cambiato il mondo

Un anno fa, il 20 febbraio 2020, in Italia il primo caso accertato di Covid-19 a Codogno. Il giorno successivo la prima vittima a Vo. In 12 mesi, 3 milioni di contagi e più di 95mila morti. E da oggi si celebra la Festa dei camici bianchi

Era il 20 febbraio 2020 quando in Italia si registrava il primo contagio ufficiale da Covid. A Codogno, in provincia di Lodi, una dottoressa scopre il virus in quello che è stato definito il Paziente 1, il 38enne Mattia Maestri. Il giorno successivo la prima vittima è Adriano Trevisan, un 77enne di Vo Euganeo, in provincia di Padova. Da quel momento sono passati dodici interminabili mesi e il mondo non è più lo stesso.

Nonostante il blocco dei voli dalla Cina, il coronavirus in Italia arriva dal cuore dell’Europa e in pochi giorni avrebbe reso la Lombardia e poi il Veneto un focolaio inarrestabile. Tardive le zone rosse, presto in tutta Italia lo spettro della malattia si fa realtà. Negli ultimi dodici mesi si sono susseguiti Dpcm, restrizioni e lockdown, con pochi sprazzi di normalità fra la prima e la seconda ondata. E, nonostante l’arrivo dei vaccini, ancora non si vede la fine di un incubo che ha assunto proporzioni globali.

Covid, un anno dopo in Italia la Festa dei camici bianchi

Il bilancio del Covid è pesantissimo per il nostro paese: oggi arriva a quasi 3 milioni di casi accertati e oltre 95mila vittime. Fra le immagini più scioccanti, la lunga fila dei camion dell’Esercito che portava via le bare dall’ospedale di Bergamo, e quelle di medici e infermieri che si accasciano a terra, distrutti dai turni interminabili.

In Italia il virus ha portato alla luce le fragilità di un sistema sanitario con pochi fondi e ancora meno personale specializzato, che ha dovuto combattere in prima linea contro un nemico subdolo e invisibile. Proprio in omaggio alla resistenza e al coraggio del personale sanitario, la data di oggi è stata scelta per la Giornata nazionale dei camici bianchi. Dall’inizio della pandemia sono 313 medici e odontoiatri che hanno pagato con la vita il Giuramento d’Ippocrate, e oltre 110mila si sono contagiati in corsia.

Tante le celebrazioni e le commemorazioni in tutta Italia. E sul web viene lanciato l’hashtag #pernondimenticaremai, dedicato agli sforzi di tutto il personale sanitario.

