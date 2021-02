Diletta Leotta non smette di stupire sui social network: la siciliana ha condiviso l’ennesima fotografia bollente su Instagram.

Diletta Leotta continua a far impazzire tutti condividendo scatti sbalorditivi sui social network. La siciliana, da sempre, posta scatti piccanti su Instagram mettendo in mostra il suo fisico esplosivo e le sue curve da sogno. La catanese, anche oggi, ha postato una foto strepitosa lasciando di fatto tutti i followers a bocca aperta.

Diletta, da qualche settimana, è al centro delle prime pagine del gossip per la sua relazione con Can Yaman. Stando ad alcune voci, tuttavia, pare che i due starebbero fingendo. Altri esperti del settore, invece, confermano la loro passione e il loro grande amore. La Leotta, in ogni modo, ha ancora una volta mandato in tilt il mondo dei social network.

Diletta Leotta sente caldo e si scopre tutta: che bomba

Diletta, poco fa, ha condiviso una foto meravigliosa su Instagram. La conduttrice indossa un vestitino che copre decisamente ben poco. Nonostante le basse temperature, la 29enne riesce ancora una volta ad alzare quelle del mondo del web. Le sue gambe da urlo sono in bella vista e fanno girare la testa a tutti. Il suo reggiseno è ben visibile, così come le sue forme esplosive. La bellezza del suo viso e la luminosità del suo sorriso illuminano la scena.

Stando a quanto si legge nella didascalia dello scatto, la presentatrice si trova tra le strade di Roma. Numeri pazzeschi in brevissimo tempo: il post ha già raccolto 168mila cuoricini e più di 1400 commenti in appena 15 minuti.

La Leotta, qualche giorno fa, oltrepassò i limiti pubblicando una foto mostruosa in cui indossava soltanto l’accappatoio: il suo davanzale in primissimo piano mandò in orbita i fan.