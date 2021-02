L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi condivide con i suoi 1,2 milioni di followers una foto con un abito super elegante scattata a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

L’influencer e showgirl Elena Morali pubblica questo scatto con indosso un elegante abito color bronzo e, nella didascalia, scrive l’aforisma seguente: “Devo sempre passare dal purgatorio prima di rivedere il sole , ma alla fine spunta sempre “.

In meno di un’ora il post ha già più di 3.000 mi piace e 100 commenti, di cui moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Tu sei il paradiso più bello del universo“, “Meravigliosa“, “Stupenda“.

LEGGI ANCHE >>> Elena Morali bellissima con un completo oro top e shorts, spettacolare-FOTO

Elena Morali si apre con il suo pubblico: “Tutti pensano che la ‘pupa’ non sappia far nulla“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

LEGGI ANCHE >>> Elena Morali, il presunto tradimento di Luigi Favoloso: svelata l’identità della bionda

Durante una delle sue interviste, Elena racconta ai fan chi è veramente, facendo conoscere al mondo la sua passione e i suoi reali interessi: “La mia vera passione è la musica. Tutti pensano che una ‘pupa’ non sappia far nulla: non capiscono che quello è solo stato il mio ruolo. Amo cantare da quando sono piccola. Ho sempre studiato in casa perché mio padre ha fatto conservatorio di pianoforte e chitarra“.

E ancora: “Se sono triste ascolto musica e mi torna il sorriso. Penso che tramite la musica si possa arrivare davvero al cuore delle persone e trasmettere molto amore. Ho deciso di farmi conoscere di più, per far capire alla gente che non sono solo la solita bella ragazza vuota, tanto meno sono stupida“.

e vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Infine aggiunge: “Ho studiato e so cantare, poi sta agli altri giudicare come. Ho studiato da piccola anche recitazione. Ora vorrei dimostrare ciò che so fare!“.