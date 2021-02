Eleonora Incardona sempre pazzesca sui social network: le forme della nota influencer mandano in tilt Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona è una influencer amatissima dal pubblico italiano: il suo account vanta 480mila followers. La siciliana è diventata in parte famosa per la sua relazione con Mirko Manola, il fratellastro di Diletta Leotta. La nativa di Ragusa è bellissima e affascinante, ed è dotata di forme esplosive.

La Incardona ama condividere scatti prorompenti e piccanti in cui mette in mostra la sua avvenenza e le sue curve da capogiro. La classe 1991, poco fa, ha condiviso una fotografia incredibile in cui ha piazzato il suo didietro davanti all’obiettivo. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Eleonora Incardona blocca Instagram con il didietro davanti all’obiettivo