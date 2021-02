Elisa Isoardi felice in dolce compagnia: “Baciami ancora” – FOTO

Elisa Isoardi fa felici i suoi tanti ammiratori dei social pubblicando uno scatto in dolce compagnia in cui si mostra raggiante

Finalmente sembra arrivata la tanto meritata felicità per Elisa Isoardi che in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram sfoggia un gran sorriso. Lo scatto la riprende in auto in compagnia della mamma che è al posto di guida. Ad accompagnarle uno dei brani più apprezzati di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, “Baciami ancora” colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino. In grembo alla bella showgirl un tenero cagnolino dal pelo bianco che l’accompagna ovunque. Elisa, come i fan hanno potuto apprendere attraverso il famoso social network, dopo un viaggio in treno è arrivata finalmente dalla sua amatissima mamma. La gioia che traspare dal suo volto è quasi contagiosa e i suoi tantissimi follower ne sono rimasti letteralmente incantati. Un momento di sospirata gioia dopo diversi mesi in cui Elisa ha vissuto un periodo buio.

I prossimi progetti di Elisa Isoardi