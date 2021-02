Elisa Isoardi con la mamma in versione casalinga, il look che non ti aspetti – FOTO

Nuovo scatto condiviso sui social da Elisa Isoardi che assieme alla mamma di dà alla cucina. Bellissima anche in versione casalinga

Poche ore fa Elisa Isoardi era in viaggio verso casa della madre, l’abbiamo lasciata in treno abbracciata al suo cagnolino Zen mentre sonnecchiava accovacciata nel sedile del treno. Ancora una volta la conduttrice si trova nel mirino dell’attenzione mediatica, la sua partecipazione all’Isola dei Famosi sta facendo molto parlare i giornali di gossip, la sua vita infatti potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane.

Lei che è stata tagliata fuori così brutalmente dalla conduzione nelle reti Rai e che senza perdere lucidità e grinta si è sempre mostrata ai fan con estrema fiducia nelle sue capacità.

Elisa Isoardi, “Baaaaaciami ancora #mamma”, I fan la sostengono

Per lei queste ore però sono una vera boccata d’ossigeno. Finalmente vicina alla madre può tornare ad essere sé stessa, bella e raggiante come non mai nell’ultimo periodo, e anche le foto lo testimoniano.

“Evviva la polenta ♥️ #collettodicastelmagno #mamma #casa” scrive Elisa a margine dello scatto che ha condiviso nella sua pagina Instagram solo poche ore fa. La vediamo in canotta nera e leggings mentre con il viso ancora accaldato mescola la polenta sul fuoco acceso nella cucina a legna, come quelle che si usavano anni fa nelle case di campagna.

I fan la supportano con commenti davvero incoraggianti, “A volte basta poco ritrovare un po’ di serenità..”, “E vai con la polenta !!! Beh lassù tra i monti non può mancare 😍 sei meravigliosa 💋 hai gli occhi che sorridono 💕❤️”, “Che bello vederti così contenta❤️”. Oltre 14mila like per la bella Elisa in pochissime ore.