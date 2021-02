Federica Nargi al mare: baciata dal sole, tutti gli occhi su di lei. Bellissima – FOTO

Bellissima come sempre Federica Nargi, la modella si concede una pausa al mare; baciata dal sole, tutti gli occhi sono per lei.

Bellissima e sorridente come sempre Federica Nargi, l’ex velina e modella si concede una pausa dai ritmi frenetici della città per dedicarsi al mare. In questa foto infatti appare radiosa, baciata dal sole e tutti gli occhi sono su di lei. Seduta sul tipico pedalò estivo, la Nargi ha scelto un outfit casual composto da jeans aderente, stivali neri e maglione corto con tanto di bottoni rosso fuoco, che si adatta sia al pedalò che alla scritta Puntarossa da Renatone alle spalle. Tantissimi i commenti rivolti alla Nargi molti dei quali si complimentano per lo stile scelto e per quel rosso che ravviva in effetti l’incarnato scuro. La foto è stata postata sui social meno di un’ora fa, subito boom di like e commenti.

Federica Nargi, l’anticipo di primavera virale sui social

Un giorno fa lo scatto primaverile di Federica Nargi ha colpito davvero tutti: Un anticipo di primavera… proponendo un outfit di Golden Point, brand di calze e non solo di cui ne è testimonial ormai da tanti anni. Ed il motivo è più che evidente, la bellezza di Federica lascia senza fiato; pantalone in PU super attillato color cammello con vita alta che risalta le gambe chilometriche. Maglione super caldo a dolce vita bianco panna e per concludere la mise, stivali neri e borsa dello stesso colore.

Il paesaggio circostante è davvero suggestivo, un parco di Roma dove poter passeggiare e trascorrere delle ore all’aperto, ma è lei la vera protagonista: stupenda.