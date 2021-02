Grande Fratello Vip, Francesco Oppini, dedica a Tommaso Zorzi: la distanza li rende più forti. Dopo tre mesi, i due sono uniti come se il tempo non fosse mai passato

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha imparato a farsi conoscere, a far scoprire al pubblico il suo talento innato, ma nella casa ha sorprendentemente trovato anche persone che sicuramente si porterà dietro nella vita. Una di queste è Francesco Oppini, con cui non è stato certamente facile ma alla fine n’è valsa decisamente la pena: dopo settimane di scontri e di litigi, nella casa sono diventati come una cosa sola.

GF Vip, Francesco Oppini manca in studio ma segue Tommaso Zorzi da casa

“È sempre lì” – “Sempre con te” Zorpini mi state facendo frignare come una bambina, basta eh #tzvip pic.twitter.com/Vsw73tPpu3 — Fe • TZ’s Daughter • 61%✨👑 (@zorpinilover) February 19, 2021

Da quando Francesco è uscito dalla casa, i due amici sentono fortemente la mancanza l’uno dell’altro. Sono quasi tre mesi che non si abbracciano, che non parlano l’uno con l’altro, che non passano un po’ di tempo insieme e mancano solo nove giorni al momento in cui potranno finalmente rivedersi. Ieri Francesco non è potuto essere presente in puntata ma ha comunque seguito tutto da casa: “Sempre con te”, ha scritto, mentre andava in onda la sorpresa che Tommaso ha ricevuto da parte di suo padre.

Tommaso, a fine puntata, ha scoperto che l’amico lo ha seguito tutto il tempo grazie ad una foto che gli hanno mostrato sul led.